"Pandeminin Bitmediğini Çabuk Unuttuk" Psikolog Leman Alaca, verilere göre pandeminin henüz bitmediğine dikkat çekerek, kişilerin önlemleri çok çabuk unuttuğunu dile getirdi.

Ülkemizde koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte 1 Haziran'dan itibaren yeni normaller çerçevesinde birçok sektör açıldı.

Kişiler Psikolojik Olarak Yıprandı

Pandemi sürecinde yasakların gelmesi ile birlikte vatandaşların hem işsizlik sebebi ile hem de önlemlerin sıkı olması nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını işaret eden Psikolog Leman Alaca, önlemler kalktığında unutmaların temel sebebinin buna dayandığını söyledi. Alaca,

"Bir iki gündür görüyoruz ki vaka sayılarında çok ciddi derecede bir artış var. İnsanlar pandemi sürecinden ve sürecin birlikte getirdiği ekonomik sorunlardan fazlasıyla yıprandı. Özellikle iş hayatının yeniden canlanması ile birlikte insanlar gün içi stres ve yoğunluktan dolayı birçok önlemi atladı. Vaka sayılarında artış görülmesi ciddi bir durum. Önlem alınmadığı takdirde ikinci bir dalga tehdidinin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hepimiz birey olarak gerekli hassasiyeti göstermeli ve tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.

Pandemi Ruh Halini Olumsuz Etkiledi

Pandemi sürecinde kişilerin ruh halinin olumsuz yönde etkilendiğine ve bunun da günlük yaşantılara fazlasıyla yansıdığına değinen Psikolog Leman Alaca, "Sürekli evde kalmak, sokağa çıkma yasakları ve virüs kapma endişesi insanların psikolojisini fazlasıyla bozdu. Normalleşme çalışmalarının devam ettiği şu günlerde riskin hala devam ettiğini bilen, gerekli kurallara uyarak temastan uzak kalan kişiler bu süreci daha hızlı ve hasarsız atlatacaktır. Dünya üzerinde uzun süredir böyle bir salgın görülmemişti. Sadece ülke olarak değil tüm insanlık olarak bu salgından fazlasıyla etkilendik. Kurallara uymak en büyük tedbiri almaktır. Bu yüzden kişisel hijyenimize ve temastan kaçınmaya dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler