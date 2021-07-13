Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park
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Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park

İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin - Haberler | Yerel

Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, pandemide yaşamını yitiren eczacıların anısına "Eczacılar Parkı" yapılması için protokol imzaladı.

Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, pandemide yaşamını yitiren eczacıların anısına "Eczacılar Parkı" yapılması için protokol imzaladı.

Çankaya Belediyesi ve Türk Eczacılar Birliği, pandemide yaşamını hiçe sayarak halk sağlığı için çalışan eczacılar anısına park yapacak. Öveçler'de bulunan Sağlıkçılar Parkı'nın ardından Eczacılar Parkı da Kızılırmak Mahallesi'ne inşa edilecek. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in görüşmelerinin ardından Kızılırmak Mahallesi'nde 3 parsel üzerinde planlanan Eczacılar Parkı'nın yapım protokolü imzalandı.

Pandemi döneminde özverili çalışmalarıyla herkesin gönlünü kazanan sağlıkçılara toplumun çok şey borçlu olduğunu ifade eden Başkan Taşdelen, "Kızılırmak Mahallesi'nde Konya yoluna cepheli önemli üç parseli park yaparak Çankayalılara kazandıracak olmaktan mutluyuz ve bu parkı yaşamını yitiren eczacılarımıza adamaktan onurluyuz" dedi.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak ise, "Meslektaşlarımızın anısını yaşatmak için böyle kıymetli bir araziyi ayırdıkları için Başkan Taşdelen'e teşekkür ederiz. Pandemi döneminin acılarını geride bırakırken yaşamını yitiren sağlıkçı dostlarımızın anılarını yaşatacak olmaktan mutluyuz" şeklinde konuştu.

Park, Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı ile 1447. Sokak-1450. Sokak kesişiminde 8 bin 162 metrekarelik alana inşa edilecek. 425 metrekarelik çocuk oyun alanı, 385 metrekarelik basketbol sahası, kum ve süs havuzunun bulunacağı park, 5 bin 700 metrekarelik yeşil alana sahip olacak.

Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park
Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park
Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park
Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin

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