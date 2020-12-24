Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
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Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor

24.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:06

Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor Belirli saatlerde sokağa çıkma izni bulunan 73 yaşındaki vatandaş iznini tavuklarla geçiriyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde pandemi sebebiyle belirli saatlerde sokağa çıkma izni bulunan 73 yaşındaki vatandaş, iznini...

Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor

Belirli saatlerde sokağa çıkma izni bulunan 73 yaşındaki vatandaş iznini tavuklarla geçiriyor

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde pandemi sebebiyle belirli saatlerde sokağa çıkma izni bulunan 73 yaşındaki vatandaş, iznini tavuklarının yanında geçiriyor.

Korona virüs salgında 2'nci dalganın gelmesiyle birlikte artan vakalar sonrasında ülkemizde alınan tedbirler sıklaştırıldı. Bulaş riskinin en çok olduğu 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise İçişleri Bakanlığı belirli saatler içerisinde sokağa çıkmaları konusunda karar aldı. Bu doğrultuda Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki İbrahim Mutluoğlu isimli vatandaş ise iznini, sokağa çıkmak yerine bahçesinde beslediği tavukların yanında olarak geçirmeyi tercih ediyor. Sokağa çıkma iznini gözü gibi baktığı tavuklarla geçirdiğini belirten Mutluoğlu, "Pandemi döneminde burada böyle vakit geçiriyorum. Bize verilen belirli saatlerde sokağa çıkma iznimi tavuklarımla geçiriyorum. Çünkü daha önceki zamanlarda köpeklerin saldırısına uğruyorlardı bende bu dönemde sokağa çıkmak yerine onlara göz kulak oluyorum zarar gelmesini önlemeye çalışıyorum" dedi.

Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor
Pandemide dışarı çıkmaktansa tavuklarının yanında olmayı tercih ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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