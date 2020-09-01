Koronavirüs takviye gıda tüketimini artırdı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, vatandaşların takviye gıda kullanımı ihtiyacını artırdı. Aktarlar talebi karşılamakta zorlanırken en çok talep edilen takviye gıdalar arasında zencefil, zerdeçal, çörek otu ve tarçın geliyor.

'Takviye gıda' olarak bilinen ve genelde aktarlarda satışa sunulan ürünlere pandemi süreci ile birlikte talep arttı. Kırşehir'de aktar dükkanı bulunan Osman Özgen Öz, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için alternatif gıdalara yöneldiğini belirterek en çok tercih edilen gıdaların başında zencefil, zerdeçal, çörek otu ve tarçın geldiğini söyledi.

VATANDAŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Aktar Osman Özgen Öz, şanslı sektörlerden birinde olduklarını dile getirirken, "Pandemi dönemi düşünüldüğünde en çok kullanılan ürünler, bağışıklığın güçlenmesi ve vücut direncinin artması için doğal antibiyotik diye bilinen saf propolisli ürünler. Bunlara rağbet olduğuna şahit oluyoruz" dedi.

"DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÖNEMLİ"

Bu tür ürünlerin doktor kontrolü olmadan kullanılmasını tavsiye etmediklerine dikkati çelen Öz, "Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen Zencefil, Zerdeçal, Çörek Otu, Tarçın gibi ürünlerin satışlarında artış var. Bizler bu tip ürünleri doktor kontrollü kullanılmasını insanlara tavsiye etmekteyiz. İhtiyaca yönelik ürünlerin satışını yapıyoruz. Ezbere bilgilerle insanları yönlendirmiyoruz. Alınan takviye gıdalar her insanda aynı etkiye sahip olmaz. Bu nedenle doktor kontrolü bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA