Pandemi Hastanesi Ne Demek? Hangi Hastaneler Pandemi Hastanesi İlan Edildi? Pandemi, tüm dünyaya yayılarak etkisini gösteren, salgın hastalıklara verilen genel bir isim. Pandemi hastalıkların en spesifik özelliği bulaşıcı olmalarıdır.

Pandemi, tüm dünyaya yayılarak etkisini gösteren, salgın hastalıklara verilen genel bir isim. Pandemi hastalıkların en spesifik özelliği bulaşıcı olmalarıdır. Koronavirüsü nedeniyle ülkemizde hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülmekte. Peki pandemi hastaneleri hangileri?

Türkiye'de Pandemi Hastaneleri Hangileri?

Bir hastanenin, pandemi hastanesi olarak hizmet verebilmesi için enfeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzman doktorlarından en az ikisinin bulunması gerekir. Bunun yanı sıra hastanelerde üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yataklarının da bulunması gerekmekte.

Ülkemizde bu özelliklere sahip tüm vakıf ve özel hastaneler pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı akşam saatlerinde yeni bir Corona virüs genelgesi genelge yayınladı. Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık kurumlarından herhangi birine müracaat eden bir hastanın koronavirüsü teşhisi kesinleşinceye kadar, hastaneye kabul edilmesi ve tedavisinin gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi.

Bunun yanı sıra, koronavirüsü teşhisi kesinleşen hastaların pandemi hastanesine sevk edileceği ve karantina altına alınarak tedavilerinin gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Evet oldu

Sağlık Bakanlığı beklenen genelgeyi yayınladı

Bugünden itibaren tüm

Özel ve Vakıf hastaneleri PANDEMİ yani salgın hastanesi ilan edildi

Bu andan itibaren

özel - resmi hastane ayırımı yok

Bu Türk Sağlık sisteminde bir ilk olarak tarihe geçti #koronavirusu #kovid19tr pic.twitter.com/bGS4b0uZNC

— Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) March 20, 2020