Pandemi günlerinde 'Yaşayan' İstanbul haritası
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Pandemi günlerinde 'Yaşayan' İstanbul haritası

21.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:41
Pandemi günlerinde 'Yaşayan' İstanbul haritası

2010 yılından bu yana "Fractal İstanbul" adını verdiği İllüstratif İstanbul haritaları üzerine çalışan çizer Tarık Tolunay, karantina sürecinde tamamladığı Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Karaköy'ü resmeden "Pandemi" adlı eserini geçtiğimiz haftalarda yayımladı.

2010 yılından bu yana "Fractal İstanbul" adını verdiği İllüstratif İstanbul haritaları üzerine çalışan çizer Tarık Tolunay, karantina sürecinde tamamladığı Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Karaköy'ü resmeden "Pandemi" adlı eserini geçtiğimiz haftalarda yayımladı.

Tolunay, İstanbul'daki tarihi detayları ve şehrin günlük yaşamına dair ayrıntıları hikayelerle birleştirerek kendi yorumu ve figürleriyle haritalarına aktarıyor.

Çizer Tarık Tolunay ile Tarihi Yarımada'da buluşarak "Pandemi" eserini ve "yaşayan" haritaları konuştuk.

Haber & Video: Neyran Elden, Mesut Ersöz

BBC
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