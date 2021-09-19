Pandemi estetik operasyonlara olan ilgiyi artırdı

Ayna ve online toplantılarla burun estetiğine olan rağbet iki katına çıktı, estetisyenler fazla mesai yaptı

-" Evde canı sıkılıp vakit geçiremeyenler güzelliğe odaklandı"

-" Daha önce iş yoğunluğu temposundan dolayı bunu ayarlayamayan insanlar bu dönemi fırsat olarak bilip estetiğe daha çok yöneldi"

ANTALYA - Pandemi döneminde burun estetiğine talebin 2 kat arttığı bildirildi. KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, artıştaki sebebi, evine kapanan vatandaşların ayna karşısında kendilerine daha çok zaman ayırmaları, online olarak toplantı ve görüşmelere katıldıklarında da kameradan kendilerindeki kusuru fark etmeleri olarak gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 2020 yılının Mart ayından bu yana etkisini devam ettiren Covid-19 pandemisi ile birlikte insanların yaşamında büyük değişimler yaşandı. Bu değişimlerden biri de estetik operasyonlara taleplerin artışı oldu. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, estetik operasyonlarının pandemi döneminde iki kat arttığını söyledi. Dilek, "Pandemi döneminde aslında düşünülenin aksine estetik ameliyatlar biraz arttı. Bunun bir kaç sebebi var. İnsanlar bu dönemde bu tarz ameliyatların azaldığını düşünüyor ama tam tersine bizim gözlemlerimizden ve kendi hastalarımızın da taleplerinden yola çıkarak söyleyebilirim ki, net bir şekilde artış gördük" dedi.

"İnsanlar evde kendisiyle baş başa kaldıkça daha fazla kusur görmeye başladı"

Yaşanan artıştaki nedenlerin en başında, insanların evde kendiyle baş başa kalmasını gösteren Op. Dr. Deniz Dilek "İnsanlar evde kendisiyle baş başa kaldıkça kendilerinde daha fazla kusur görmeye başladı, daha öncesinde gün içinde üç beş dakika ayna karşısında zaman geçirirken, pandemi döneminde eve kapanmayla bu süreç arttı. Çok fazla uğraşacağımız şeyler olmadığı için de biraz buna odaklandık" diye konuştu.

Online olarak yapılan görüşmeleri, toplantıları ve eğitimleri de diğer sebepler arasında gösteren Dilek, "İnsanlar kendilerine daha çok odaklandı. Kendinde gördüğü kusur sürekli gözüne batmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bu dönemi fırsata çevirdi"

Dilek, estetik ameliyatlara olan ilginin artış sebeplerinden birini de zaman olduğuna işaret ederek, "Ameliyat sonrası için belirli zaman ayırması gerekiyor kendi de biliyor. Daha önce iş yoğunluğu temposundan dolayı bunu ayarlayamayan insanlar bu dönemi fırsat olarak bilip estetiğe daha çok yöneldi. Ertelenen ameliyatları düşünmeye başladılar" ifadesini kullandı.

"Burun estetiğinde iki kat artış yaşandı"

Pandemi döneminde de beklenenin aksine önemli ölçüde talep artışı yaşandığını aktaran Dilek, estetik işlemler içinde burun estetiğiyle ilgili çok yoğun bir talep artışı yaşandığını ve bu artışın pandemi öncesine göre iki katın üzerinde olduğunu belirtti. Dilek, yaşanan bu talep artışının başka hangi alanlarda olduğu sorusuna ise "Diğer branşlardaki arkadaşlarla da görüşüyoruz, meme estetiği mesela çok artış olan bir diğer nokta. Göz estetiği, yeni uygulamalar örneğin, kaş kaldırma gibi işlemler var bunların hepsi yapılan ve bu dönemde artış yaşanan işlemler oldu" yanıtını verdi.

"Aceleye getirilmemesi gerekiyor"

Son olarak, estetik işlem yaptırmayı düşünen kişilere tavsiyelerde bulunan Op. Dr. Deniz Dilek, "Estetik ile ilgili işlemlerde insanların gerçekten bunu isteyip istemediğine kendisinin karar vermesi gerekiyor. Aceleye getirilmemesi gerekiyor, iyi şekilde araştırılması lazım. Nedir ne değildir, sonrasında kendisini neler bekliyor bilmesi lazım. Çevresinin istediği ya da onların ön gördüğü şeyleri değil, kendisinde olacak bir değişimi istiyor mu istemiyor mu bunu baz alarak karar vermesi daha uygundur" şeklinde konuştu.