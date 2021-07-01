Pandemi Döneminde Estetik Girişimlere Karşı İlgi Arttı
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Pandemi Döneminde Estetik Girişimlere Karşı İlgi Arttı

Pandemi Döneminde Estetik Girişimlere Karşı İlgi Arttı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yaşam rutini değişen bireyler, evlerinde kayıp sayısı azımsanmayacak olan bu talihsiz duruma bir hayli maruz kaldı.

İnsanlarda daha sağlıklı ve uzun yaşama isteği, özellikle sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeyi ortalamanın üzerinde olan bireylerde bu konularda daha fazla zaman ve bütçe ayırmasına neden oldu.

Evde Kaldığımız Sürede Kullandığımız Filtreler Estetik Yaptırma İsteğini Arttırıyor

Gerçek anlamda geçmişte olduğundan daha öncelikli hale gelen kişisel sağlığı; en temel tabirle, bedensel ve psikolojik olarak bir bütün olarak değerlendiriyoruz.İnsanların psikolojik olarak rahatsızlık duyduğu görsel problemleri değiştirme arzusu, pandemi döneminde bir hayli arttı. Sosyal medyanın fazlaca kullanımı, görüntülü toplantılar da kendilerini daha yakından gören insanlar evde daha fazla vakit geçirilmesi; özçekim (selfie) alışkanlıklarının artması, filtreler,insanları bu operasyonlara daha fazla motive etti. İyileşme dönemi diğer operasyonlara göre zaman alan saç ekimi, yüz, boyun germe, karın germe ve burun operasyonlarına rağbet gösterildi. Maske kullanımı üst yüz bölgesini ön plana çıkardı ve kırışıklığı önleyen daha genç bir ifade veren botoks, dolgu uygulamalarının sayısını geçmiş yıllara oranla bir hayli arttırdı.

Maskeye Rağmen Estetik Operasyonlarda Artış Gözlemlendi

Artan estetik girişim sayısı ve başarılı sonuçların kişisel mutluluk ve motivasyonu arttırması, bu taleplerin daha da artmasına neden oldu. Bireyler bu girişimler hakkında daha donanımlı ve rahatsızlık veren problemlerine nokta atışı taleplerle doktorlarını ziyaret ediyor. Biz plastik cerrahlar tarafından görsel teknolojinin daha aktif kullanılması sayesinde,hastalarımızın beklentilerinin anlaşılması kolaylaştı ve operasyon sonrası hastaların sürprizlerle karşılaşması engellenmiş oldu.

Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren, pandemi ile savaşın sonuna yaklaştık. Bu dönemin bize kaybettirdikleri kadar kazandırdıkları da oldu. Sağlıklı bir hayata sahip olmanın değerini daha içten anladık. Kişisel mutluluk ve motivasyonun en önemli kaynağının kendini iyi hissetmek olduğunu ve mutluğun da bulaşıcı güzel bir pandemi etkisi yaratacağı gerçeğini.

Tüm dünyanın yoğun bir şekilde tercih ettiği, sağlığın her alanında olduğu gibi, özellikle estetik alanında başarılarımız ile bizi gururlandıran Türk Plastik Cerrahlar, mutlu ettiği her insanla kelebek etkisi yaratarak üslendiği bu görevi çok başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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