Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü

ABD'de yaşayan ve pandemi başladığından beri koronavirüs önlemlerine eksiksiz uyan Mike ve Carol Bruno çifti, saçlarını kestirmek için kızlarını evinde ziyaret edince Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

ABD'de yaşayan ve pandemi başladığından beri koronavirüs önlemlerine eksiksiz uyan Mike ve Carol Bruno çifti, saçlarını kestirmek için kızlarını evinde ziyaret edince Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre çift salgın boyunca yakında yaşayan aile üyelerini bile yalnızca video çağrılar üzerinden gördü.

CNN'e konuşan oğulları Joseph Bruno ebeveynlerinin 60 yıldır evli olduğunu ve 10 gün arayla hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Ziyaret Kasım sonunda gerçekleşmişti.

Carol Bruno kızını ziyaret etmeden önce, kuaför salonunda çalışan kızı koronavirüs testi yaptırdı ve negatif sonuç aldı.

Kız ayrıca işten izin alarak 3-4 gün boyunca karantinaya girdi.

Test ve karantinanın ardından aile üyeleri Carol'un kızını ziyaret etmesinin güvenli olduğunu düşündü.

40 dakika süren ziyaret sırasında anne kız, ekstra bir önlem olarak açık bir pencerenin yanında saç kesimi yaptı.

Sonraki gün kız Covid-19 belirtileri göstermeye başladı. Kısa süre sonra annesi ve o sırada onların yanında bulunan Joseph Bruno da hastalandı.

Carol Bruno 25 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, aynı hafta durumunun iyileşmesi üzerine evine gönderildi. İki gün sonra hastaneye dönerek solunum cihazına bağlandı. Ardından kocası da hastalandı.

Mike Bruno saç kesimi sırasında orada değildi fakat 25 Kasım'dan iki hafta sonra hastalık belirtileri göstermeye başladı. Sonunda Mike da hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlandıktan bir gün sonra, eşi Carol Bruno hayatını kaybetti.

Ondan dokuz gün sonra da Mike yaşamını yitirdi. ABC7 kanalına konuşan Bruno, "Babam annemin hayatını kaybettiğini bilmiyordu, bu bize huzur veriyor" dedi ve ekledi:

"30-40 dakika boyunca annem saçını kestirirken yanında durmasam bugün ikisi de bizimle olacaktı."