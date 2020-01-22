Panaroma nasıl yazılır? TDK'ya göre Panaroma mı, panoroma mı?

22.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:24

Panaroma kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Panoroma nasıl yazılır? Panaroma mı, panoroma mı? TDK'ya göre panaroma bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PANAROMA NASIL YAZILIR? PANOROMA MI, PANAROMA TIRAŞ MI?

Panaroma: Yanlış

Panorama: Doğru

Cümle içinde kullanımı:

"Belediye reisi bir panorama resmi çekmeyi akıl etmeyen fotoğrafçıya çıkışıyordu." - Reşat Nuri Güntekin

PANORAMA NE DEMEK?

1. Yüksek bir yerden bakıldığında göz önüne serilen geniş görünüş:

2. Genel görünüm: