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Pamukova'da tırın çarptığı kadın yaralandı

AA, İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Pamukova'da tırın çarptığı kadın yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolu Pamukova girişinde Kültür Merkezi yakınlarında, Sakarya istikametinden Bilecik yönüne giden 34 CJN 281 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra K'ye (63) çarptı.

Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü, ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova, Bilecik, Sakarya, Güncel, Haberler

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