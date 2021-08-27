Pamukkale Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
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Pamukkale Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Pamukkale Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitimin yüz yüze yapılacağı belirtilerek öğrenci ve personelin aşılarını olmaları tavsiye edildi.

Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitimin yüz yüze yapılacağı belirtilerek öğrenci ve personelin aşılarını olmaları tavsiye edildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 26 Ağustos tarihli açıklamasına istinaden üniversitede 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitimin yüz yüze gerçekleştirileceği belirtildi.

Pandemi tedbirlerince gerekli çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, "Tüm personelimiz ve öğrencilerimizin aşılarını bir an önce olmalarını tavsiye ediyoruz. Temizlik-maske-mesafe kurallarına uyarak geçireceğimiz güzel bir eğitim-öğretim yılı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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