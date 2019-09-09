Pamukkale'nin güzelliğine hissederek şahit oldular

09.09.2019 14:14

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Şubesi üyesi 36 kişilik grup ziyaret için geldikleri Denizli'yi gezdi. Grup üyeleri tranventerleri ile ünlü Pamukkale'nin güzelliğini göremeseler de hissederek tanık oldu.



Görme Engelli vatandaşlar önce Denizli Merkez'de bulunan mesire alanlarını dolaştı. Daha sonra teleferiğe bindi ve Bağbaşı Yaylasını gezdi. Hayatlarında ilk defa teleferiğe binen görme engelli vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Daha sonra 55 kişiden oluşan heyet Pamukkale'ye gitti. Travertenleri ve suyu dokunarak hisseden görme engelli vatandaşlar daha sonra Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi. Pamukkale'de bulunan müzeyi de gezen ve rehberlerden bilgi alan görme engelli heyet daha sonra Karahayıt'a geçti. Kırmızı suyun olduğu alanı da gezen heyet, göremeseler de dokunarak ve hissederek Pamukkale ve Karahayıt'ın eşsiz güzelliğine şahit oldular. Yapılan bu gezi esnasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi görevlileri de görme engelli heyete yardımcı oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA