Pamukkale'de yamaç paraşütü uçuşlarına ilgi
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Pamukkale'de yamaç paraşütü uçuşlarına ilgi

Pamukkale'de salgın süreci nedeniyle bir süre ara verilen yamaç paraşütü atlayışları, pistin hizmete alınmasıyla yeniden başladı.

07.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:54

Pamukkale'de salgın süreci nedeniyle bir süre ara verilen yamaç paraşütü atlayışları, pistin hizmete alınmasıyla yeniden başladı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan "beyaz cennet", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme süreciyle birlikte misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ören yerine gelen turistler, travertenlerde yürüyüp eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor.

Yaklaşık üç aylık aranın ardından hizmete açılan Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinde de yamaç paraşütü atlayışlarına ilgide artış gözleniyor.

Yamaç paraşütüyle Pamukkale'yi kuş bakışı görme fırsatını yakalayanlar, bu anları fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştiriyor.

Pamukkale'ye yamaç paraşütü yapmaya gelen Ali Boz, yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki dağdan yapılan atlayışlarla Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenlerini kuş bakışı izleme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Paraşütçülerden Süleyman Batur (45) ise salgın sürecinde ara verdiği uçuşlara yeniden başladığını, Pamukkale'nin en güzel uçuş güzergahlarından birine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Pamukkale'de yamaç paraşütü uçuşlarına ilgi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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