Pamukkale'de bayram yoğunluğu

12.08.2019 14:41

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale, bayram tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Turistler, ören yeri girişinde zaman zaman kuyruklar oluşturuyor.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, travertenlerde yürüyüp fotoğraf çektirdi. Bazı turistler de çamur banyosu yapmayı, antik havuza girmeyi tercih etti.

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunun ülke genelinde oldukça verimli geçtiğini, bundan Pamukkale'nin de nasibini aldığını söyledi.

Bayram boyunca Pamukkale'de yoğunluk yaşandığını belirten Tali, yabancı turistlerin yanında hatırı sayılır şekilde yerli ziyaretçilerin de bulunduğunu kaydetti.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Fisun Demirci, her bayram akrabalarını görmek için Denizli'ye gelmeye çalıştığını, bu arada Pamukkale'ye de uğradığını ifade etti.

Ziyaretçilerden Egemen Kasapoğlu ise kentte yaşamasına rağmen ilk kez Pamukkale'ye geldiğini belirterek, "Çok sevdim. Bundan sonra fırsat buldukça gezmeye geleceğim." dedi.

İstanbul'dan Hülya Hocaoğlu da Pamukkale'nin görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini anlatarak, "Travertenler ve antik kent harika. Bayramda çok kalabalık olduğu için daha sonra yine gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Gülten Şamlı ise ören yerinin bayram dolayısıyla kalabalık olduğunu kaydederek, "Burada gezilip görülecek çok yer varmış. Yeni gelebildik. Pamukkale'ye keşke daha önceden gelebilseydik. Gerçekten görülmeye değer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA