Pamukkale Belediyesi muhtarlarla buluştu

19.10.2019 11:24

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede birlikte görev yaptığı muhtarlar onuruna yemek düzenledi ve Başkan Örki muhtarlarla birlikte asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.



Başkan Örki, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle İlçede yaşayan muhtarlar şerefine akşam yemeği verdi. Pamuk Kafe'de gerçekleştirilen etkinliğe Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Başkan Örki, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay ve Pamukkale'nin 61 mahallesinin muhtarları ve aileleri katıldı. Davete eşi Nur Örki ile katılan Başkan Avni Örki, salonda bulunan muhtarları ve ailelerini selamladı ve Muhtarlar Günü'nü kutladı. Samimi bir ortamda geçen yemek sonunda Başkan Örki yemeğe katılanlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı destek amacıyla asker selamı verdi.



Davete katılan muhtarların 19 Ekim Muhtarların Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Örki "Başımız sıkıştığında en önce koşturacağımız kişidir muhtar. Yaptığınız iş çok kadim bir iş, yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Hepimizin kalbinde bir ateş yanıyor, benim kalbimde yanan ateşin aynısı sizin de kalbinizde yanıyor. O ateş milletimizi mutlu etme ateşi. Milletimize hizmetkar olma ateşi. Birbirimize her zaman arka çıkarak o hedefe doğru emin adımlarla ilerleyelim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA