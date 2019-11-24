Pamukkale Belediyesi çöp kamyonu filosunu genişletti

24.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:22

Pamukkale Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 27 yeni çöp kamyonu törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Avni Örki, Belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediyenin ekonomik anlamda önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiğini belirten Örki, "Belediyemiz araç filosuna kattığı 27 çöp toplama ve nakil aracının hizmete girdi. İlçemiz yılda 2 milyonun üzerinde turisti ağırlıyor. Biz de belediye olarak buraya gelen insanlara tertemiz bir ilçe sunmak zorundayız. 27 çöp kamyonunu 14 milyon 500 bin liraya aldık. Aldığımız araçlar 14 ayda kendini amorti edecek. Bu 65 milyon lira ile halkımıza daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız." dedi.



Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Pamukkale'nin marka değerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.



Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de AK Parti'nin gerçekleştirdiklerinin diğerlerinin hayal bile edemeyeceğini kaydederek, "Denizli'de göreve geldiğimizdeki durum ile şimdi gelinen durum arasında çok büyük farklar var. Pamukkale Belediyesi bu araçlarla vatandaşlara daha iyi hizmet götürecektir." diye konuştu.



Törene Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ile belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA