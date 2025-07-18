'Pamuk taşı' da denen coğrafi şeklin adı nedir?

Televizyon programı Güven Bana'da sorulan ve izleyicilerin merakla araştırdığı bir soru gündeme geldi. 'Pamuk taşı' olarak da bilinen coğrafi şeklin adı nedir sorusu, izleyicilerin ilgisini çekti. Bu sorunun yanıtı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

"PAMUK TAŞI" DA DENEN COĞRAFİ ŞEKLİN ADI NEDİR?

A. Traverten

B. Delta

C. Falez

D. Fiyort

Cevap : A