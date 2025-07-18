"Pamuk taşı" da denen coğrafi şeklin adı nedir?
Güven Bana yarışmasında 'Pamuk taşı' olarak adlandırılan bir coğrafi şeklin adı soruldu. Bu soru, yarışma izleyicileri tarafından büyük merak uyandırdı. İşte, 'Pamuk taşı' da denen coğrafi şeklin adı ve diğer Güven Bana yarışması cevapları.
Televizyon programı Güven Bana'da sorulan ve izleyicilerin merakla araştırdığı bir soru gündeme geldi. 'Pamuk taşı' olarak da bilinen coğrafi şeklin adı nedir sorusu, izleyicilerin ilgisini çekti. Bu sorunun yanıtı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
"PAMUK TAŞI" DA DENEN COĞRAFİ ŞEKLİN ADI NEDİR?
A. Traverten
B. Delta
C. Falez
D. Fiyort
Cevap : A