Pamuk fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel pamuk kilogram fiyatı ne kaç TL? İl il pamuk fiyatları!
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Pamuk fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel pamuk kilogram fiyatı ne kaç TL? İl il pamuk fiyatları!

Pamuk fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel pamuk kilogram fiyatı ne kaç TL? İl il pamuk fiyatları!
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2021 pamuk fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Tarım gündeminin en önemli konularından olan 2021 güncel pamuk kilogram fiyatı ne kaç TL olacağı, çiftçilerin çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 güncel pamuk kilogram fiyatı ne kaç TL? Pamuk fiyatları ne kadar oldu?

Pamuk hasadı yapanlar bu sene pamuk kilogram fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Üreteciler ve tüketiciler pamuk fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını ararken Pamuk fiyatları ne kadar oldu, 2021 güncel pamuk kilogram fiyatı ne kaç TL, merak edildi. İşte, İl il pamuk fiyatları! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2021 GÜNCEL PAMUK KİLOGRAM FİYATI NE KAÇ TL?

Dünya pamuk fiyatı 2020 Nisan ayı ortalaması 1,40 $/kg iken 2021 Ocak ayı ortalaması 1,92 $/kg'a yükselmiştir. 2020/2021 üretim sezonunda COVID-19 nedeniyle pamuğa olan talep azalmış ve pamuk fiyatları düşmüştür. Dünya pamuk fiyatları 2021 Ocak ayı ortalama fiyatı bir önceki aya göre %7,6 ve 2020 Ocak ayına göre %10,3 artmıştır. İzmir Ticaret Borsası'nın 29 Ocak 2021 tarihli pamuk fiyatları bültenine göre 41 renk lif pamuk fiyatı 14,50-14,80 TL/kg, dünya pamuk fiyatı 14,26 TL/kg'dır.

Pamuk fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel pamuk kilogram fiyatı ne kaç TL? İl il pamuk fiyatları!
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