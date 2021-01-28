Pamela Anderson kimdir? Pamela Anderson hayatı ve biyografisi! Pamela Anderson kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Pamela Anderson, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Pamela Anderson hakkında merak edilenler. Pamela Anderson hayatı ve biyografisi. Pamela Anderson kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Pamela Anderson merak konusu oldu. İşte Pamela Anderson hakkında merak edilen Pamela Anderson kimdir, Pamela Anderson hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PAMELA ANDERSON KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1967

Kaç yaşında: 53 yaşında

Nereli: Ladysmith, Kanada

Boy: 1,7 m

Büyükbabası Finlandiyalı olan Pamela, 1989 yazında arkadaşları ile Kanada'da bir futbol karşılaşmasında üzerinde, Kanada bira markası Labatt baskılı bir t-shirt giymektedir. Maçın bir anında ekranda Pamela belirir ve sahada bulunan herkes şerefine kadeh kaldırarak ona bakmaya başlar. Bunu izleyen olaylarda Labatt firması ile mankenlik sözleşmesi imzalar

Kısa bir süre sonra Pamela Anderson Playboy için mankenlik yapmaya başlar ve derginin Ekim 1989 sayısına kapak olur. Los Angeles'a taşınır. 1990'lı yıllarda birçok kez Playboy dergisine p

Ardından onu şöhrete kavuşturan Baywatch dizisi gelir (1992-1997). 2003 yılında Baywatch:Hawaiian Wedding adlı filmde de rol alır. The Nanny, Barbwire adlı filmleri çeker. Nisan 1997, Saturday Night Live adlı programda striptiz yaparak yine ilgi odağı olmayı başarır.

2001 yılında eleştiri bombardımanına uğrayan V.I.P. adlı dizide başrol oyuncusu olur. 2004'te Playboy dergisinin kapağında ilk kez tamamıyla çıplak yer alır. Sonrasında da Stuff ve GQ dergilerine de çıplak olarak kapak olur. 2004 yılında Pamela Anderson Star adlı, Eric Shaw Quinn'in kaleme aldığı bir kitap bastırır. Kitap, bir gencin şöhrete ulaşmak için neler yapabileceğini anlatmaktadır ve Pamela kitap için imza turnesine çıkar. 2005 Ocak ayında Pamela Anderson bir kez daha göğüs estetik ameliyatı yaptırdığını ve yeni göğüslerinin eskiye oranla daha büyük olduğunu açıklar. 2005'te Stacked adlı yeni bir sitcoma başlar ve 2 sezon devam eder.