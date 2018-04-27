Palyatif Bakım Merkezi Açıldı

Bartın Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Bartın Devlet Hastanesinde yapılan açılışa Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sandıklı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Abdullah Danışman İ Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Diğer Daire Müdürleri ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim yaptığı açıklamada:"Bartın için önemli bir gün, Bartın'daki sağlık kuruluşlarının kapasitelerini daha iyiye gayretlerini toplumla paylaştıklarının önemli bir açılışta bulunacağız. Evde bakımları zor olan hastaların hem de onlara bakacak kişiler için önemli bir birim olarak Bartın'daki mevcut on kapasiteye ilave bir on daha yatak kapasitesi ekliyoruz. İleride yedi adet daha eklenmesinin ardından Palyatif Bakım'ı toplam yirmi yediye ulaştıracak önemli bir faaliyettir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Palyatif Bakım Merkezinin açılışı yapıldı. - BARTIN