Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu
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Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu

25.02.2021 00:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:59
Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan İngiliz şarkıcı Paloma Faith, göğüslerinin çok fazla süt ürettiği için dayanılmaz bir ağrı yaşadığını ve bu nedenle de göğüslerine lahana koyduğunu açıkladı.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Paloma Faith, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu Leyman Lahcine ile ikinci bebeklerini geçtiğimiz hafta kucaklarına aldı. Yeniden anne olma telaşı içinde olan Faith, yaşadığı sancılı süreci de hayranlarıyla paylaştı.

ÇAREYİ LAHANADA BULDU

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yapan Paloma Faith, göğüslerinin bebeğinin tüketebileceğinden fazla süt ürettiğini, bu yüzden de çok fazla şiştiğini ve ağrı yaşadığını anlattı. Sütün göğüslerinde birikmesi sonucu yaşadığı tarifsiz acıyı dindirmek için çözümü lahanada bulduğunu belirten 39 yaşındaki Faith, iltihap söktürücü ve acı dindirici özelliğinden dolayı lahanadan faydalandığını dile getirdi.

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu

AYAKLARINI PAYLAŞMIŞTI

İkinci kez anneliği tadan İngiliz şarkıcı, bebeğinin ayaklarını paylaşarak mutlu haberi hayranlarına duyurmuştu. Faith, sezaryenle doğum yaptığı için çok acı yaşadığını ancak bebeğini gördükten sonra her şeye değdiğini ve onu çok sevdiğini ifade etmişti.

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu
Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu
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