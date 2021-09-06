Palm Beach Şile, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

İstanbul'da doğayla iç içe, mavi bayraklı eşsiz güzelliğe sahip olan Palm Beach Şile, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu.

Palm Beach Şile'nin kurucusu İrfan Tutal tatil ve konaklama alanında izleyenlerin merak ettiği konuları aktardı.

Şile Uzunkum'da yer alan Palm Beach Şile/Plaj, 200 şezlong kapasitesi, ferah dizilimi, kaliteli hizmet anlayışı ve leziz mutfağıyla İstanbul'un yanı eşsiz bir kaçış noktasıdır. Haftanın 7 günü 09:19:00 saatleri arasında hizmet veren Palm Beach Şile gelen misafirlerine eşsiz bir konaklama alanı ve deniz keyfi sunmaktadır.

İstanbul'da eşsiz bir güzelliğe sahip olan Palm Beach Şile gelen misafirlerine mavi bayraklı temiz ve kaliteli hizmetsunarak uluslararası bir önem taşımaktadır.

2 yıldır mavi bayrak güvencesi altında güvenilir hizmetleri vermenin mutluluğunu yaşayan İrfan Tutal konaklama ve restoran alanındaki hizmetleriyle gelen misafirlerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.