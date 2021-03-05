Paleografya nedir? Paleografya neyi inceler? Paleografya bilimi hakkında detaylar...
Yunanca "palaios graphe" gelen paleografya eski yazı demektir. Paleografya ile ilgili daha detaylı bilgilere bakalım. Paleografya nedir? Paleografya ne demek? Paleografya bir bilim midir? Paleografya bilimi ne ile ilgilenir? Paleografya ne bilimidir? Paleografya nasıl bir bilimdir? Paleografya biliminin tarihi nereye dayanır?
PALEOGRAFYA NEDİR?
Eski yazı anlamına gelen paleografya nedir, paleografya toplumların geçmiş dönemlerde kullanmış oldukları yazıları inceler. Tarih boyunca kullanılmış olan alfabeleri inceleyerek çözer. Böylece geçmişte olan yazıya dökülmüş tarihi olayların aydınlatılmasına katkı sağlar.
PALEOGRAFYA NEYİ İNCELER?
Eski toplumların dilini bilmek tek başına tarihi araştırmak da yeterli değildir. Kullanılan yazının bilinmesi gerekir, paleografya bilimi de eski toplumların kullanmış oldukları yazıları inceler.