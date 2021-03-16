Palandöken ilkbaharda da kar kalitesiyle kayak tutkunlarını cezbediyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin yaşandığı mart ayında da dik ve uzun pistleriyle turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin yaşandığı mart ayında da dik ve uzun pistleriyle turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Yurtta kışın sert ve çetin geçtiği illerden olmasına rağmen bu özelliğini hem ekonomik kazanca hem de eğlenceye dönüştüren Erzurum, her geçen gün kış turizminde adından söz ettiriyor.

Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralık ayında sezona hazır hale getirilen Palandöken, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Son yağışlarla kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, ilkbahar mevsiminin ilk ayında da yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturuyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle kayak merkezindeki kar kalitesi mart ayında da bozulmadı. Misafirler, kesintisiz 15 kilometre kayak imkanı sunan merkezdeki pürüzsüz pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kayak merkezinin en yüksek zirvesi olan Ejder 3200 Tepesi'nden karla kaplı sıra dağların bulunduğu manzaraya karşı kayak yapan misafirler, adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur