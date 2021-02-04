Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
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Palandöken'de hedikli yürüyüş turları

04.02.2021 08:38 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:45
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları

TÜRKİYE'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de kayak, snowboard, snow park, tur kayağı, buz duvarı, dev salıncak, insan sapanı ve zipline hattından sonra ilk kez yapılmaya başlanan hedikli yürüyüş turları ilgi gördü.

TÜRKİYE'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de kayak, snowboard, snow park, tur kayağı, buz duvarı, dev salıncak, insan sapanı ve zipline hattından sonra ilk kez yapılmaya başlanan hedikli yürüyüş turları ilgi gördü.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in karlı doruklarında, Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin önderliğinde gezen tatilciler, oksijen depoluyor. 2 bin 200 rakımdaki oteller bölgesinden başlayan yürüyüş, zaman zaman çam ağaçları arasında devam ederek Palandöken'in arka tarafında bulunan tabyalara kadar sürüyor. Yaklaşık 3 saat süren yolculukta ayakların altına takılan hedikler sayesinde ayak basılmayan yerlere giren maceraseverler, doğada keşif yapıyor. 

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Palandöken'de, yürüyüş turları için 'hedik' adı verilen kar ayakkabısı kullandıklarını söyleyen Mustafa Tekin, "Hedik, atalarımızın kullandığı bir tür kara batmayan ayakkabı gibi. Giyindiğimiz ayakkabının altına bağlanarak kaç metre olursa olsun istenilen yere rahatlıkla gidebiliyoruz. Hedik kullanmadan karda yürümek mümkün değil. Bu yıl ilk kez başlattığımız hedikli yürüyüş turları büyük ilgi görüyor. Haftada 3-4 kez yapıyoruz. Palandöken'in karlı doruklarında ve zirvede yaptığımız geziler insana büyük bir haz veriyor. Temiz havada yapılan bu yürüyüşte ciğer bir balon gibi şişerek oksijeni depoluyor. Sağlık açısından çok faydalı" diye konuştu.

Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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