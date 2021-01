Palandöken Dağı eteklerinde atlı kayak ve snowboard keyfi

KIŞ turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'in eteklerindeki Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü'nün kayak, snowboard ve doğa tutkunları için düzenlediği 'atlı kayak' ve 'atlı snowboard' ilgi görüyor.

KIŞ turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'in eteklerindeki Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü'nün kayak, snowboard ve doğa tutkunları için düzenlediği 'atlı kayak' ve 'atlı snowboard' ilgi görüyor. At binicilik antrenörü Ahmet Turan Duman, "At binme keyfinin yanında kayakseverlere atlı kayak ve atlı snowboard yaptırıyoruz. Heyecanlı dakikalar geçirmek isteyen herkesi kulübe bekliyoruz" dedi. Dört nala giden ata bağlı ipten tutunarak Palandöken'in doruklarında gezen ve rampalardan atlayan Miraç Gülrenk ise "Muhteşem bir duygu" dedi.

Merkez Palandökön ilçesinde Palandöken sıra dağlarının eteklerindeki Demet Hanım At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü, adrenalin sevenleri bekliyor. Kulüpte, hipoterapi ve atlı terapi eğitimleri de verildiğini ifade eden at binicilik antrenörü Ahmet Turan Duman, ilk defa binecek olanlara da ata binmeyi öğrettiklerini söyledi. Bunun haricinde at binmenin keyfini yaşayan ve kayakla kaymayı bilenlere de atlı snowboard ve kayağa davet ettiklerini vurgulayan Duman, "Böyle bir hizmet sunmaya başladık. Aşırı derecede zevkli, ben de bir snowboardçu olarak bu zevki tatmayı çok seviyorum. Palandöken'deki otel müşterilerinin çoğu buraya geliyor. Kendileri çok memnun kaldı ve biz de atlı kayağı yaygınlaştırmaya başladık. Aşırı derecede talep var. Bunu yapmak isteyenler bir gün öncesinden haber veriyor. Biz de atlarımızı ve parkurumuzu hazırlıyoruz" diye konuştu.Arkadaşı Emirhan Koç ile birlikte yaklaşık 30 dakika atlı kayak yapan Miraç Gülrenk ise unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Karlarla kaplı Palandöken Dağı'nın eteklerinde ve kulüp içerisinde oluşturulan özel parkurda dört nala nala koşan ata bağlı ipten tutunarak kayak ve snowboard yapmanın büyük heyecan yaşattığını belirten Gülrenk, "Palandöken'de yaptığımız kayakla buradaki arasında çok fark var. Muhteşem bir duygu. Dört nala koşan bir atın arkasında gitmek insana adrenalin dolu dakikalar yaşatıyor. Bu zevki herkesin yaşamasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK