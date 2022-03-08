Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi - Haberler

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Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi

Bayrampaşa'da Pakistanlı 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp edip, gasp anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra yakalanarak tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da Pakistanlı 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp edip, gasp anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra yakalanarak tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 3 ayrı suçtan toplam 264 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay 4 Ocak günü Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre aynı adreste ikamet eden 9 Pakistan uyruklu şahıs, 6 Pakistanlı şüpheli tarafından ikamet ettikleri evde elleri bağlanarak rehin alınmıştı. Şüpheliler silah zoruyla 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira para ve sırt çantasını gasp etmiş, o anları da sosyal medyadan paylaşmıştı.

2 şüpheli tutuklanmıştı

Tespit edilen adrese yapılan operasyonda şüpheliler Omar Shah ve Farman Khan gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı

18 Ocak'ta tutuklanan şüpheliler Farman Khan ve Omar Shah hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü 6 şüphelinin, aynı evde yaşayan 9 Pakistan uyruklu kişinin evine gittikleri, şüphelilerin içeri silah ve bıçakla zoruyla girdikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin müştekilere vurmaya başladıkları, üzerlerindeki kıyafetleri zorla çıkardıkları ve müştekilere ait 9 cep telefonu, 6 bin lira ile müştekilere ait ayakkabı ve kıyafetleri zorla aldıkları kaydedildi.

Şüphelilerin evden çıkmadan önce müştekilerin ellerini bağladıklarının da anlatıldığı iddianamede, o anları videoya kaydederek ikametten ayrıldıkları ve sonrasında söz konusu videoyu sosyal medya üzerinden paylaştıklarının anlaşıldığı, şüphelilerin evlerinden müştekilere ait eşyalar çıktığı ve 4 şüphelinin ise firari olduğu aktarıldı.

264 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 2 şüpheli hakkında 9 müştekiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ayrı ayrı olmak üzere toplamda 127 yıldan 264 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayrampaşa, Pakistan, Medya, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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