Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'in başkanı Asad Kaiser, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu

Pakistan parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Meclis'in başkanı Asad Kaiser, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaiser, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bana yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendimi evimde izole ettim. Milletimizi dikkatli olmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle