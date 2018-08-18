- Pakistan'ın yeni Başbakanı yemin etti

İSLAMABAD - Pakistanlı eski kriket yıldızı Imran Khan dün mecliste yapılan Başbakanlık seçiminden sonra bu sabah mecliste yemin ederek resmen Başbakan oldu.

Eski kriket yıldızı Imran Khan seçimlerde en çok oyu aldı ancak muhalif partiler güvenlik güçlerini kendi adına kullandığını iddia etti. Imran Khan'ın partisi "Pakistan Adalet Hareketi" 25 Temmuz seçimlerinde en çok sandalyeyi topladı ancak salt çoğunluğa ulaşamadı. Bir koalisyon oluşturmak için bağımsızlarla ittifak kuran Khan, bugün de mecliste yemin ederek resmen Pakistan Başbakanı oldu.

Khan, yolsuzlukla mücadele ve güçlü toprak sahiplerinin siyasal iktidar üzerindeki tekeli kırma vaatleri konusunda kampanya yürütmüştü.