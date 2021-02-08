Pakistan'daki Hindu tapınağı 1000 yıldır ayakta duruyor
08.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:10
Hindu Tapınağından detaylar Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sialkot şehrinde bulunan "Shawala Teja Singh Hindu Tapınağı" 1000 yıldır ayakta duruyor.
Hindu Tapınağından detaylar Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sialkot şehrinde bulunan "Shawala Teja Singh Hindu Tapınağı" 1000 yıldır ayakta duruyor. İçerisinde Hinduizm'e ait çeşitli sembollerin bulunduğu tapınakta her pazartesi Hindu ahali, ibadetlerini topluca yapabiliyor. Hindistan ile Pakistan'ın bağımsızlığının ardından ibadete kapatılan söz konusu tapınak, Hindu halkın talebi üzerine 72 yıl sonra 2019'da Pakistan hükümetince yeniden ibadete açılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı