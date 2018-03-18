Pakistan'da Sağlık Ekibine Saldırı

Pakistan'da Afganistan sınırı yakınındaki Aşiretler Bölgesinde çocuk felci aşısı yapmak amacıyla kırsal yerleşimleri dolaşan sağlık ekibine militanlarca saldırı düzenlendi.

Aşiretler Bölgesine bağlı Mohmand İdare Birimi yetkilisi Yunus Han, silahlı militanların dün düzenlediği saldırıda 2 sağlık çalışanının öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı bildirdi.

Han, kabile polisi ve paramiliter Sınır Muhafızlarının bölgeye sevk edilmesinin ardından saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada da 1 militanın hayatını kaybettiği, 1'nin de yaralandığı belirtti.

Militanların 7 kişilik ekipteki 2 sağlık çalışanını yanlarında götürdüğü ancak daha sonra sağ olarak serbest bıraktığı kaydedildi.

Saldırıyı Pakistan Talibanı'nın bir fraksiyonu olan Cemaat'ül Ahrar adlı örgüt üstlendi.

CIA, Bin Ladin ve çocuk felci

Pakistan'da Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'in 2011'de El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i yakalamak için düzenlediği operasyon öncesinde Bin Ladin'in saklandığı eve bilgi toplamak için çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibi görüntüsü altında yaklaştığının ortaya çıkmasının ardından ülkede sağlık ekiplerine saldırılar düzenlenmeye başlamıştı. Olay, aşırılıkçıların sağlık kontrollerini ve aşılama faaliyetini Batı ülkelerinin Müslümanlara yönelik komplosunun parçası olduğu yönündeki propoganda tezlerini meşrulaştırmaya yaramıştı.

Pakistan, Afganistan ve Nijerya ile birlikte çocuk felcinin hala yaygın olarak görüldüğü ülkeler arasında.