Pakistan'da polise bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Kuetta kentinde bir karakola yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Olay, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki Baça Han karakolunun önüne park edilen motora yerleştirilmiş el yapımı bombanın patlatılması sonucu meydana geldi.

Belucistan Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt'un medyaya yaptığı açıklamaya göre, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 kişi ise yaralandı.

Saldırının hedefinin polis olduğunu belirten Butt, patlamanın ardından çevredeki park halindeki araçlarda ve binalarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Butt, karakolun kentin en kalabalık noktalarından birinde yer aldığını vurgulayarak, saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldığını ve karakol bölgesinin güvenlik çemberine alındığını kaydetti.

Kaynak: AA