Pakistan'da patlama: 8 ölü, 12 yaralı

17.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:11

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada en az 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.



Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentindeki Shara-e-Iqbal caddesinde bir gösteri sırasında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu binaların ve araçların hasar gördüğü kaydedildi.



Polis olay yerini güvenlik kordonuna alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. - KETTA

Kaynak: İHA