Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir otelin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olayda, 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Öte yandan Ramazan yardımı faaliyetleri için otelde Türkiye Diyanet Vakfı heyetinin de bulunduğu öğrenildi.