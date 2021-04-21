Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
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Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir otelin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olayda, 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Öte yandan Ramazan yardımı faaliyetleri için otelde Türkiye Diyanet Vakfı heyetinin de bulunduğu öğrenildi.

Pakistan'ın Ketta şehrinde faaliyet gösteren Serena Otele'e ait otoparkta patlama meydana geldi. Pakistan güvenlik güçleri, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ PATLAMADA YIKIM ÇOK BÜYÜK

Meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştuğunu ifade etti. Yetkililer, patlamada yaralananların Ketta'daki hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

OTELDE DİYANET VAKFI HEYETİ DE BULUNUYORDU

Öte yandan, Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde söz konusu otelde konaklayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de bulunduğu ifade edildi.

Pakistan güçleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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