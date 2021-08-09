Pakistan'da medresedeki kütüphanenin halısına idrarını yapan 8 yaşındaki çocuk ölüm cezasıyla karşı karşıya
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Pakistan'da medresedeki kütüphanenin halısına idrarını yapan 8 yaşındaki çocuk ölüm cezasıyla karşı karşıya

Pakistan'da medresedeki kütüphanenin halısına idrarını yapan 8 yaşındaki çocuk ölüm cezasıyla karşı karşıya
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Pakistan'da dini kitapların saklandığı bir medresenin kütüphanesindeki halıya kasten idrarını yapmakla suçlanan 8 yaşındaki çocuk, ölüm cezasıyla karşı karşıya. Ülkede "dine hakaret eden en genç kişi" olan ve ismi açıklanmayan çocuk, Hindulara yönelik şiddetin de artmasına neden olmakla suçlanıyor.

Pakistan'ın doğusunda dine hakaretle suçlanan 8 yaşındaki çocuk idam cezasıyla karşı karşıya. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan ve Hindu olduğu belirtilen 8 yaşındaki çocuk 'dine hakaret' suçlamasıyla yargılanan en genç kişi oldu.

DİNE HAKARET YÜZÜNDEN ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Çocuk, geçen ay dini kitapların saklandığı bir medresenin kütüphanesindeki halıya kasten idrarını yapmakla suçlanıyor. Dine hakaret yüzünden ölüm cezasına çarptırılabilir.

HİNDU TAPINAKLARINA SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Çocuğun ailesi, Pakistan kuvvetleri tarafından gizli bir bölgede saklanıyor. Yaşanan olayın duyulmasının ardından, bölgedeki Müslümanlar, Hindu tapınaklarına saldırılarını şiddetlendirdi. Özellikle çocuğun üye olduğu Hindu tapınağına saldırılar olduğu ve tapınağın kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor.

Çocuğun ailesinden ismi açıklanmayan bir yakını Guardian'a yaptığı açıklamada "O çocuk hala suçunun ne olduğunu ve neden bir haftadır hapiste tutulduğunu anlamıyor. Küfür ne demek onu bile bilmez, yaşı gereği anlamaz" dedi.

EN GENÇ KİŞİ

Pakistan'da bu kadar genç olan hiç kimse daha önce dine küfretmekle suçlanmamıştı. Küfür yasaları geçmişte Pakistan'daki dini azınlıklara karşı orantısız bir şekilde kullanıldı. 1986'da 'yalnızca suç için ölüm cezası'nın getirilmesinden bu yana ülkede dine küfür infazı yapılmamasına rağmen, şüphelilerin genellikle karşı gruplar tarafından saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü bildiriliyor.

Haber Yorumları (1)
STRANGE GUALİTY : oha ya bu kadar da olmaz vicdanınız nasıl el verecek o günahtan ne anlar
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