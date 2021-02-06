Pakistan'da Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için kriket oynandı
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Pakistan'da Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için kriket oynandı

06.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:04

Pakistan'ın Sialkot şehrinde Keşmir halkı ile dayanışma gösterisi için kriket maçı oynandı.

Pakistan'ın Sialkot şehrinde Keşmir halkı ile dayanışma gösterisi için kriket maçı oynandı.

Sialkot Kriket Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte Karaçi ile Lahor şehirlerinden ünlü sinema oyuncuları, bu kentlerin isimlerinin verildiği takımlarda mücadele etti.

Stadyuma Keşmir ile dayanışma mesajlarını içeren pankartlar da asıldı.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla seyircisiz yapıldı.

Maçta 290 sayıya ulaşan Karaçi ünlüleri, 225 sayıda kalan Lahor ünlülerini mağlup etti.

Etkinliğe Pencap Eyaleti Başbakanı Serdar Osman Buzdar'ın özel danışmanı Firdevs Aşık Avan, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, spor camiasından yetkililer ve davetliler katıldı.

Avan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Keşmir'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ile Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu belirten Avan, Pakistan'ın, Türklerin ikinci evi olduğunu söyledi.

Pakistan'da Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için kriket oynandı
Pakistan'da Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için kriket oynandı
Pakistan'da Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için kriket oynandı
Pakistan'da Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için kriket oynandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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