Son dakika haberleri | Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
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Son dakika haberleri | Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... - Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 4 güvenlik gücü personelinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

KETTA - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 4 güvenlik gücü personelinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde askeri güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırganın bomba yüklü motosikletle askeri araca çarpması sonucu patlama meydana geldiğini ifade etti. Patlamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı bazılarının durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Olay yeri güvenlik ekipleri tarafından kordon altına alınırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son dakika haberleri | Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

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