Pakistan'da gençler ramazanda kriket oynayarak vakit geçiriyor

Pakistan'ın en batısında bulunan Belucistan Eyaleti'ndeki Ketta kentinde gençler ramazanda vakit geçirmek için boş alanlarda kriket oynuyor.

Pakistan'ın en batısında bulunan Belucistan Eyaleti'ndeki Ketta kentinde gençler ramazanda vakit geçirmek için boş alanlarda kriket oynuyor.

Bir takım sporu olan ve 11 kişilik iki takım arasında, sopa ve top yardımıyla oynanan kriket, özellikle Güney Asya ülkelerinde oldukça seviliyor.

Zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Ketta kentindeki gençler, toprak alanlarda toza aldırmadan ramazanda boş vakitlerini kriket oynayarak geçiriyor.

Bilal Ahmad, ramazanda arkadaşlarıyla sadece kriket maçı yaptıklarını söyledi.

Ketta'da insanların işten dönüp dinlendikten sonra kriket oynamak için boş alanlara gittiklerini belirten Ahmad, "Kriket maçı yapmak için buraya gelir, oynadıktan sonra iftar için evlerimize döneriz. İftardan sonra da teravihe gidiyoruz." dedi.

Türkiye ve Pakistan'ın iki kardeş şehir olduğunu ifade eden Ahmad, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

İneydullah Muhammed da Pakistan'da gençlerin kriketi çok sevdiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek