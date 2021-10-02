Pakistan'da Dang humması salgını endişesi! Bir günde 223 vaka tespit edildi

Pakistan ulusal basındaki haberler e göre, son haftalarda ülkenin çeşitli eyaletlerinde görülen dang humması vakaları endişeye yol açtı. Son bir ayda Hayber Pahtunhva eyaletinde 848 dang humması vakası görüldü, bunlardan 37'si hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sindh eyaletinde bu ay görülen dang humması vakaları 330'u aşarken başkent İslamabad'da da şimdiye kadar 177 vaka kayıtlara geçti. Dang humması sebebiyle Karaçi'de 5 kişi yaşamını yitirdi. Yıl başından bu yana ülke genelinde 2 bin 400'ün üzerinde dang humması vakası görüldü.

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

Sağlık yetkilileri, artan dang humması vakaları sonrası alarma geçti. Hayber Pahtunhva'da vakaların yoğun görüldüğü köylerin çevresinde erken teşhis için yetkililerce 2 kamp kuruldu. Vakaların görüldüğü yerlerde de dang humması taşıyan sivrisinek larvalarının tespiti için çalışmalar yürütülüyor. Öte yandan yetkililer, vatandaşlara gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

BİR GÜNDE 223 VAKA TESPİT EDİLDİ

Pakistanlı bir yetkili ise Pencap eyaletinde son 24 saat içinde 223 yeni dang humması vakasının bildirilmesinin bölgede salgın endişesine yol açtığını belirtti.

Xinhua - Son Dakika Haberleri