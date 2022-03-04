Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camiye gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Polisler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin acil olarak bölgeye intikal ettiği olayda, yaralananların acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.

BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

Pakistan'dan geçtiğimiz yıllarda da camilere yönelik saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı kimin üstlendiği ise henüz belli değil.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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