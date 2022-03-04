Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camiye gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Polisler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin acil olarak bölgeye intikal ettiği olayda, yaralananların acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.
BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI
Pakistan'dan geçtiğimiz yıllarda da camilere yönelik saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı kimin üstlendiği ise henüz belli değil.