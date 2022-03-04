Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin acil olarak bölgeye intikal ettiği olayda, yaralananların acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.

BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

Pakistan'dan geçtiğimiz yıllarda da camilere yönelik saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı kimin üstlendiği ise henüz belli değil.