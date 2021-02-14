Pakistan'da AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pakistan'da AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sürüyor

14.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:02
Pakistan'da AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sürüyor

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 devam ediyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, yaptığı açıklamada, AMAN-2021 tatbikatının, bölgesel iş birliği ve istikrara katkıda bulunacağını, terörizm ve suça karşı mücadelede kararlılığı teşvik edeceğini kaydetti.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Han Niyazi, AMAN-2021 Deniz Tatbikatı'na katılan ülkelerin yetkilileriyle görüştü.

Tatbikatın bugünkü bölümünde hücum botları ve helikopterler kullanılarak çeşitli provalar gerçekleştirildi.

Pakistan ordusuna bağlı bando takımının gösterisi beğeni toplarken, paraşütçüler Türk ve Pakistan bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi.

AMAN-2021 tatbikatı, Umman Denizi'nde 12 Şubat'ta başlamıştı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Barış Manço Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 21:07:13. #1.14#
title