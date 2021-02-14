Pakistan'da AMAN-2021 Deniz Tatbikatı sürüyor

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 devam ediyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, yaptığı açıklamada, AMAN-2021 tatbikatının, bölgesel iş birliği ve istikrara katkıda bulunacağını, terörizm ve suça karşı mücadelede kararlılığı teşvik edeceğini kaydetti.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Han Niyazi, AMAN-2021 Deniz Tatbikatı'na katılan ülkelerin yetkilileriyle görüştü.

Tatbikatın bugünkü bölümünde hücum botları ve helikopterler kullanılarak çeşitli provalar gerçekleştirildi.

Pakistan ordusuna bağlı bando takımının gösterisi beğeni toplarken, paraşütçüler Türk ve Pakistan bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi.

AMAN-2021 tatbikatı, Umman Denizi'nde 12 Şubat'ta başlamıştı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik