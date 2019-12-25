25.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:39

Trabzon Valiliği

Karadeniz'deki örtü yangınları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, Valilik ziyaretinin ardından Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen örtü yangınları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var."

Kaynak: AA

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