Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...
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Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

25.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:22
Pakdemirli:

-Tarım ve Orman Bakanı 'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...
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