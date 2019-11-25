Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı.
25.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:22
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...