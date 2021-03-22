Pakdemirli: "Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın"
22.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:52
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Hediye takdimi Ödüllerin verilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları" programında konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Hediye takdimi
Ödüllerin verilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları" programında konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk