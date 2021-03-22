Pakdemirli: "Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın"
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Pakdemirli: "Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın"

22.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Hediye takdimi Ödüllerin verilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları" programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Hediye takdimi

Ödüllerin verilmesi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları" programında konuştu. (3)

Pakdemirli: 'Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın'
Pakdemirli: 'Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın'
Pakdemirli: 'Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın'
Pakdemirli: 'Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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