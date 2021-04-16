Pakdemirli: "Dün itibari ile 73 ilimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize 17624 ton patates ve soğan yardımı yapıldı"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli: "Dün itibari ile 73 ilimizde ihtiyaç sahibi ailelerimiz 17624 ton patates ve soğan yardımı yapıldı" ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli:
"Dün itibari ile 73 ilimizde ihtiyaç sahibi ailelerimiz 17624 ton patates ve soğan yardımı yapıldı"
ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk