Pakdemirli: "Artık ithal eden ülke değil, ihraç eden ülke haline geldik"
Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Temsili çek takdimi Bakan Pakdemirli'ye kepenek ve kuzu hediye edilmesi Fotoğraf çekimi Bakan Pakdemirli'nin koyunların içine girmesi TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı...
10.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:49
Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Temsili çek takdimi
Bakan Pakdemirli'ye kepenek ve kuzu hediye edilmesi
Fotoğraf çekimi
Bakan Pakdemirli'nin koyunların içine girmesi TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA