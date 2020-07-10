Pakdemirli: "Artık ithal eden ülke değil, ihraç eden ülke haline geldik" Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Temsili çek takdimi Bakan Pakdemirli'ye kepenek ve kuzu hediye edilmesi Fotoğraf çekimi Bakan Pakdemirli'nin koyunların içine girmesi TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı...

Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Temsili çek takdimi Bakan Pakdemirli'ye kepenek ve kuzu hediye edilmesi Fotoğraf çekimi Bakan Pakdemirli'nin koyunların içine girmesi TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. (3) Kaynak: AA