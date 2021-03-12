Painite taşı nedir? Painite taşı değeri ne kadar?
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Painite taşı nedir? Painite taşı değeri ne kadar?

12.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:30
Painite taşı nedir? Painite taşı değeri ne kadar?

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi.

Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor. Piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu düşünülen maden hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, painite taşı değeri ne kadar? Painite taşı nedir?

Milas'ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi. Sosyal medyada da gündem olan olay sonrası painite taşı nedir? Painite taşı değeri ne kadar, gibi soruların cevapları merak edildi.

PAİNİTE TAŞI NEDİR, DEĞERİ NE KADAR?

Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Polis yetkililerinin piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğun düşünülüyor.

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