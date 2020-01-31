Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!

31.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:01

İzleyenleri ekrana bağlayan Pain & Gain filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pain & Gain filmini izleyecek olanların merak ettiği Pain & Gain (Zor Kazanç) konusu nedir, Pain & Gain oyuncuları kimler ve Pain & Gain özeti gibi konuları inceliyoruz.

PAİN & GAİN (ZOR KAZANÇ) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 1990'ların Miami'sinde Amerikan Rüyası'nın peşine düşen ve korkunç biçimde yanlış giden bir suç girişimine karışan bir grup kişisel antrenörün inanılmaz ama gerçek hikâyesine dayanıyor.

PAİN & GAİN OYUNCULARI VE KADROSU

Pain & Gain (Zor Kazanç) Yönetmen: Michael Bay

Pain & Gain (Zor Kazanç) Oyuncular: Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, Rebel Wilson, Mindy Robinson, Ken Jeong

Pain & Gain (Zor Kazanç) Tür: Aksiyon, Komedi, Drama

Pain & Gain (Zor Kazanç) Yapım Yılı: 2013 (129 dk)

Pain & Gain (Zor Kazanç) Vizyon Tarihi: 12 Temmuz 2013 Cuma

Pain & Gain (Zor Kazanç) Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely

Pain & Gain (Zor Kazanç) Yapım Ülkesi: ABD

Pain & Gain (Zor Kazanç) Orijinal Dil: İngilizce

Pain & Gain (Zor Kazanç) Orijinal Adı: Pain & Gain