Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Pain & Gain filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Pain & Gain konusu, Pain & Gain özeti ve Pain & Gain oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Pain & Gain filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Pain & Gain filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pain & Gain filmini izleyecek olanların merak ettiği Pain & Gain (Zor Kazanç) konusu nedir, Pain & Gain oyuncuları kimler ve Pain & Gain özeti gibi konuları inceliyoruz.
PAİN & GAİN (ZOR KAZANÇ) FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, 1990'ların Miami'sinde Amerikan Rüyası'nın peşine düşen ve korkunç biçimde yanlış giden bir suç girişimine karışan bir grup kişisel antrenörün inanılmaz ama gerçek hikâyesine dayanıyor.
PAİN & GAİN OYUNCULARI VE KADROSU
Pain & Gain (Zor Kazanç) Yönetmen: Michael Bay
Pain & Gain (Zor Kazanç) Oyuncular: Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, Rebel Wilson, Mindy Robinson, Ken Jeong
Pain & Gain (Zor Kazanç) Tür: Aksiyon, Komedi, Drama
Pain & Gain (Zor Kazanç) Yapım Yılı: 2013 (129 dk)
Pain & Gain (Zor Kazanç) Vizyon Tarihi: 12 Temmuz 2013 Cuma
Pain & Gain (Zor Kazanç) Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely
Pain & Gain (Zor Kazanç) Yapım Ülkesi: ABD
Pain & Gain (Zor Kazanç) Orijinal Dil: İngilizce
Pain & Gain (Zor Kazanç) Orijinal Adı: Pain & Gain