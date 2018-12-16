Pablo Escobar, America de Cali Takımının Otobüsünü Patlatma Emri Vermiş

2018 Dünya Kupasında Peru milli takımını yöneten Arjantinli teknik direktör Ricardo Gareca ile Pablo Escobar'ın yollarının kesiştiği olaylar zinciri ortaya çıktı. Olayı ortaya çıkaran ise Peru'da yayınlanan El Popular gazetesi oldu. Gazete, Escobar'ın tetikçisi Jhon Jairo Vasquez ile röportaj yaptı.

ESCOBAR'I ÖLDÜRMEK İÇİN SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Medellin karteli Escobar'ın rakibi Cali (Kali) karteli 1988 yılında, Escobar'ı öldürmek için bir binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu. Cali kartelinin bombalı araba saldırısına karşılık vermek isteyen Escobar'ın hedef olarak da America de Cali takımını seçtiği öğrenildi. Peru Teknik Direktörü olan Arjantinli Ricardo Gareca o dönem America de Cali takımının formasını giyiyordu.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR HAYATTA KALDI

İddiaya göre "Popeye" lakaplı Jhon Jairo Vasquez'e Gareca'nın da içinde bulunduğu takım otobüsünü havaya uçurma görevi verildi. Haberde Escobar'ın futbola olan sevgisi sayesinde son anda bu plandan vazgeçtiği ve Gareca ile Cali'de forma giyen diğer futbolcuların bu sayede ölümden kurtulduğu belirtildi. O dönem Escobar'ın Cali'den bazı futbolcuları kaçırdığı ve Cali karteli liderlerinin iş birliğine yanaşmadığı, bunun üzerine futbolcu Pedro Sarmiento'nun ailesini öldürdüğü öğrenildi. Sarmiento hayatta kalırken daha sonra 37 kez Kolombiya milli takımının formasını giymişti.

Sarmiento günümüzde teknik direktör olarak çalışıyor. O dönemde kartellerin Kolombiya futbolunu kontrol ettiği biliniyor. Escobar, Independiente Medellin'i kontrol ederken, ortağı Gonzalo Rodriguez Gacha da Millonarios kulübünü kontrol ediyordu.